Dumoulin tevreden met derde plek in tijdrit, Van Emden 'over de zeik'

"Ik ben wel tevreden", tekent 1Limburg na afloop op uit de mond van de 26-jarige Dumoulin.

In het regenachtige Voorburg moest de Limburger vijf seconden toegeven op de Zwitserse dagwinnaar Stefan Küng en één tel op Maciej Bodnar. In het klassement kijkt de Giro-winnaar tegen dezelfde achterstand op het tweetal aan.

Eén van zijn grootste concurrenten voor de eindzege, de Belg Greg Van Avermaet, staat na de chronorace al op 28 seconden van klassementsleider Küng en 23 seconden van Dumoulin. "Best een groot verschil", stelt de tijdritspecialist tevreden vast.

Toch was Dumoulin niet erg te spreken over de 9 kilometer lange route door de staten van Voorbug. "Dit parcours is, zeker met die regen, niets voor mij. Het is sprinten van bocht naar bocht. Ik ben geen crosser. Dit is niet mijn specialiteit."

"Je moet wel hard door de bochten en je hebt een kans dat het misgaat. Ik ben er niet overdreven in gevlogen, maar heb soms wel een beetje het randje opgezocht", analyseert hij zijn eigen race.

Groen mannetje

Ook Jos van Emden deed zijn beklag over de organisatie van de Nederlands-Belgische koers. De tijdritspecialist van Lotto-Jumbo en winnaar van de afsluitende Giro-etappe verloor tijd nadat hij in verwarring raakte door een steward op de weg.

"Het is natuurlijk in eerste instantie mijn eigen schuld, maar als dit niet was gebeurd, had ik zeker meegedaan voor de overwinning", baalt hij in gesprek met De Telegraaf. "Ik zag opeens een groen mannetje."

"Het is niet de eerste keer in deze wedstrijd dat er mensen staan die niet precies weten wat ze moeten doen. Hij stond gewoon midden op de weg, en met wat druppels op je bril van de regen zie je het allemaal niet zo goed meer."

De Nederlands kampioen van 2010 keek na zijn opgave in de Tour de France al geruime tijd uit naar de tijdrit in 'zijn' Zuid-Holland. "Dit was een groot doel voor me, dan ben je over de zeik als het door zoiets de mist in gaat."

Rood-wit-blauw

De huidige Nederlands kampioen, Dumoulin, reed overigens niet in de traditionele driekleur. Hij droeg een standaard Team Sunweb-tricot met daarop een rood-wit-blauwe baan en een oranje leeuw. Tot ongenoegen van de Limburger zelf.

"Liever zou ik in een volle driekleur rijden, maar ik begrijp de argumenten van Iwan Spekenbrink wel. Alleen ik begrijp mijn eigen argumenten nog beter", zegt hij tegen Wielerupdate.

Eerder werd al bekend dat ook zijn teamgenoot Ramon Sinkeldam, de Nederlands kampioen in de wegwedstrijd, een jaar lang in eenzelfde trui zal rijden. "Toen zag ik de bui wel hangen en heb ik er maar eens naar gevraagd. Of ik met Iwan een discussie heb gehad over de trui? Nouja, het was niet echt een discussie. Iwan vertelde me wat er ging gebeuren, daar kon ik weinig aan veranderen."

"Zelf vind ik het mooi om in de trui met de volle driekleur mijn tijdritten te rijden. Daarom wil ik het NK winnen. Dat is een gevoel, dat geeft me moraal. Wat er gaat gebeuren als ik wereldkampioen word? Dan krijg ik gewoon een normale kampioenstrui, dat heeft Iwan me verzekerd."