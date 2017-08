Küng troeft Bodnar en Dumoulin af in natte tijdrit BinckBank Tour

Küng deed 10 minuten en 58 seconden over het lastige en technische parcours in Zuid-Holland, goed voor een gemiddelde snelheid van 49,2 kilometer per uur.

De tijdrijder van BMC was vier seconden sneller dan de Pool Bodnar, die eind vorige maand de laatste tijdrit in de Tour de France op zijn naam schreef. Dumoulin gaf vijf tellen toe op de winnaar. Küng neemt ook de leiderstrui over van Peter Sagan, die maandag de eerste etappe op zijn naam schreef.

De Deen Sören Kragh Andersen, Lars Boom, de Belg Yves Lampaert, de Oostenrijker Matthias Brändle, de Australiër Miles Scotson, de Belg Tim Wellens en Jos van Emden - die een bocht miste aan het einde van zijn tijdrit en zo veel tijd verspeelde - maakten de top tien van de daguitslag vol.

Gevaarlijk

De top tien startte allemaal in het eerste deel van de tijdrit, toen het nog grotendeels droog was in Voorburg. Na een uurtje ging het stevig regenen, waardoor het parcours erg gevaarlijk werd. Zo gleden wereldkampioen Tony Martin en Greg Van Avermaet onderuit op het natte asfalt.

Voor de 23-jarige Küng is het zijn tweede WorldTour-zege van het jaar, na winst in de tweede etappe van de Ronde van Romandië in zijn thuisland.

De Zwitser eindigde eerder dit jaar als tweede in de openingstijdrit van de Tour de France en de twee chronoraces van de Ronde van Zwitserland.

Sagan

Team Sunweb-ploegleider Arthur van Dongen was tevreden met het optreden van Dumoulin, die zijn zinnen heeft gezet op het eindklassement van de BinckBank Tour.

"Deze tijdrit was zeker niet op zijn lijf geschreven en de omstandigheden waren lastig. In aanloop naar de rest van het seizoen heeft hij gewoon goed gereden", vond Van Dongen. "Het was lastig, met veel bochten en drempels en ook nog de regen. Tempo maken lukte hier niet. We zijn blij dat hij heel over de finish is gekomen."

De BinckBanck Tour is een de WorldTour-koers door België en Nederland die de afgelopen jaren door het leven ging als de Eneco Tour.

De derde rit van woensdag is de eerste etappe op Belgische bodem. De renners moeten 185 kilometer afleggen tussen Blankenberge en Ardooie. De etappekoers duurt nog tot en met zondag.