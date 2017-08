Kwiatkowski verlengt contract bij Team Sky met drie jaar

"Ik ben erg blij met de mogelijkheid om voor drie jaar bij te tekenen", zegt de wereldkampioen van 2014 op de website van zijn ploeg. "Ik heb de afgelopen anderhalf jaar veel steun van het team gehad. Vorig jaar had ik een moeizaam seizoen, dit jaar was geweldig."

Kwiatkowski won in 2017 Milaan-San Remo, Strade Bianche en de Clasica San Sebastian. Daarnaast was hij een belangrijke helper van Chris Froome die voor de vierde keer de Tour de France won.

Kwiatkowski maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Omega Pharma-Quick-Step, het huidge Quick-Step Floors. "Maar het voelt alsof ik hier al veel langer ben. Ik voel me gewaardeerd en ben echt een onderdeel van de Sky-familie. Dat heb ik nodig om te kunnen presteren."

"Ik kijk enorm uit naar de toekomst en geloof dat Sky de beste ploeg is voor mijn kwaliteiten. In de toekomst wil ik nog meer races winnen", zegt Kwiatkowski.

"Dit is tot dusver het beste jaar uit mijn carrière en het is nog niet voorbij. Ik heb mijn plek in het team gevonden. Ik heb grote prijzen gewonnen en goed gepresteerd in de Tour de France, dat was mijn doel."

Eigen kans

In 2013 werd Kwiatkowski op 23-jarige leeftijd elfde in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk. Kenners tipten hem als toekomstig Tourwinnaar, maar de Pool heeft er geen moeite mee om voorlopig in dienst te rijden van de 32-jarige Froome.

"Sommige mensen zeggen dat ik een andere kant op zou moeten gaan. Maar volgens mij draait het om geduld en moet je alles stap voor stap doen."

"Ik wil een betere klimmer en tijdrijder worden. Als ik goed presteer in etappekoersen als Parijs-Nice of de Dauphiné en als er tekenen zijn dat ik goed kan presteren in een grote ronde, dan wil ik voor mijn eigen kans gaan. Dan zit ik bij het beste team om dat te doen."

Kwiatkowski heeft de komende jaren Wout Poels als ploeggenoot. De 29-jarige Limburger verlengde vorig jaar zijn contract bij Sky tot eind 2019. Het contract van Danny van Poppel bij Sky loopt aan het eind van dit jaar af.