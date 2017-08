'Contador moet herinnerd worden als een van beste ronderenners ooit'

"Ik zag dit afscheid wel aankomen", aldus De Jongh in gesprek met NUsport. "Na zijn eerste harde valpartij in de afgelopen Tour de France zag je dat er iets veranderde bij Alberto."

"Hij was eerst nog van plan om volgend jaar de Giro d'Italia te rijden, maar nu vindt hij het wel genoeg geweest. Hij heeft nu nog een heel goede vorm voor de komende Ronde van Spanje en daar wil hij zich nog een keer laten zien voor eigen publiek."

De 34-jarige Contador, die in 2003 prof werd, maakte maandag bekend dat de Vuelta a España die op zaterdag 19 augustus van start gaat de laatste koers uit zijn carrière is.

'El Pistolero' staat met zeven eindzeges in grote rondes (twee keer de Tour, twee keer de Giro en drie keer de Vuelta) samen met de Italiaan Fausto Coppi en de Spanjaard Miguel Indurain op de gedeelde vierde plaats van meest succesvolle ronderenners aller tijden.

Schorsing

Contador had met negen overwinningen op de derde plek kunnen staan achter de Belg Eddy Merckx (elf zeges) en de Fransman Bernard Hinault (tien zeges), maar de eindzeges in de Tour van 2010 en de Giro van 2011 zijn hem afgenomen omdat hij tijdens de Tour van 2010 werd betrapt op het verboden middel clenbuterol.

"Alberto moet herinnerd worden als een van de beste ronderenners ooit", vindt De Jongh.

"Bovendien heeft hij een enorm strijdershart, Alberto nam nooit genoegen met plek twee of plek drie. Hij dacht alleen maar aan winnen, daar was hij altijd mee bezig. Dat is wat er bij heel veel renners in het huidige wielrennen aan mankeert; die zijn al blij als ze op het podium eindigen."

"Alberto was dat niet en dat heeft hem een groot en populair renner gemaakt. Hij zal volgend jaar zeker gemist worden."

Hechte band

De Jongh is sinds eind 2013 de persoonlijke coach van Contador, nadat de Spanjaard de ploegleider zelf opbelde voor advies. In de afgelopen vier jaar ontstond er een zeer hechte band tussen de Madrileen en de Noord-Hollander.

"We hebben allebei een passie voor het wielrennen, ik denk dat we daarom direct een goede klik hadden", stelt De Jongh.

"Het is een heel bijzondere periode geweest, ik ben blij dat ik die heb mogen meemaken. Het zal volgend jaar niet alleen voor mij maar ook voor mijn hele familie wennen worden, want de afgelopen vier jaar was Alberto het dagelijkse gesprek in mijn gezin."