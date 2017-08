Contador neemt na Ronde van Spanje afscheid als wielrenner

Dat heeft Contador maandag aangekondigd in een speciale videoboodschap op zijn Instagram-pagina.

Contador kende een uiterst succesvolle loopbaan. Hij won de Tour de France in 2007 en 2009, de Giro d'Italia in 2008 en 2015 en de Vuelta a España in 2008, 2012 en 2014.

Contador was in 2010 ook de sterkste in de Ronde van Frankrijk, maar hij raakte die eindzege uiteindelijk kwijt vanwege een dopingstraf.

Ook buiten de drieweekse beproevingen toonde Contador meermaals zijn klasse. Zo zegevierde hij in 2008, 2009, 2014 en 2016 in de Ronde van Baskenland, in 2007 en 2010 in Parijs-Nice en in 2014 in Tirreno-Adriatico.