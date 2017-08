Contador neemt na Ronde van Spanje afscheid als wielrenner

Dat kondigde Contador maandag aan in een speciale videoboodschap op zijn Instagram-pagina.

"Ik zeg het zonder spijt. Het is een beslissing waar ik goed over heb nagedacht. Ik weet zeker dat het drie mooie weken gaan worden'', aldus de ploeggenoot van Bauke Mollema bij Trek-Segafredo.

Contador kende een uiterst succesvolle loopbaan. Hij won de Tour de France in 2007 en 2009, de Giro d'Italia in 2008 en 2015 en de Vuelta a España in 2008, 2012 en 2014.

Contador was in 2010 ook de sterkste in de Ronde van Frankrijk, maar hij raakte die eindzege uiteindelijk kwijt omdat bij een controle het verboden product clenbuterol in zijn lichaam was gevonden.

Ook zijn eindzege in de Ronde van Italië van 2011, waar hij hangende het onderzoek mocht starten, werd later geschrapt. Begin 2012 werd Contador alsnog voor twee jaar, met terugwerkende kracht tot augustus 2012, geschorst.

Tirreno-Adriatico

Ook buiten de drieweekse beproevingen toonde Contador meermaals zijn klasse. Zo zegevierde hij in 2008, 2009, 2014 en 2016 in de Ronde van Baskenland, in 2007 en 2010 in Parijs-Nice en in 2014 in de Tirreno-Adriatico.

'El Pistolero' had de laatste jaren wel minder geluk in de Tour. In 2014 en 2016 haalde hij Parijs niet door harde valpartijen, terwijl hij in 2013 (vierde) en 2015 (vijfde) het podium miste in de belangrijkste koers van het jaar.

Vorige maand kwam de Madrileen mede door verschillende valpartijen niet verder dan de negende plaats in het eindklassement van de Tour.

Contador werd professional in 2003 bij ONCE-Eroski en stond nadien ook bij Liberty Seguros, Astana-Würth, Discovery Channel, Astana, Tinkoff-Saxo en dus dit seizoen bij Trek-Segafredo onder contract.

Teambaas

Teambaas Luca Guercilena van Trek-Segafredo noemt het een eer dat de "grote kampioen" Contador een jaar in zijn ploeg zat. "Hij heeft het hele jaar zijn vechtlust en professionaliteit getoond", aldus de Italiaan.

"In de Tour bleef hij zelfs na zijn valpartijen die hem kansloos voor het podium maakten vechten voor een ritzege. Dat liet nog maar eens zien hoe sterk hij is, mentaal en fysiek. Het was geweldig om hem in de ploeg te hebben en we zullen er alles aan doen om hem nog een mooi resultaat te laten behalen in de Vuelta."

De Ronde van Spanje begint dit jaar op zaterdag 19 augustus met een ploegentijdrit in de Franse stad Nîmes, waarna de finish ruim drie weken later in Madrid is.