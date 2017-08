Kristoff pakt Europese titel in Herning, Hofland verovert brons

De 30-jarige Noor was na 241 kilometer de sterkste in de sprint. Hij versloeg de Italiaan Elia Viviani met een banddikte verschil. De Nederlander Moreno Hofland werd derde.

Kristoff werd de opvolger van de Slowaak Peter Sagan, die vorig jaar de eerste editie van de EK-wegrace voor profs won.

In de slotfase deed Edvald Boasson Hagen, al dan niet gewild, goed werk voor zijn landgenoot Kristoff door aan te vallen. De Belg Jens Keukeleire en de Rus Nikolaj Troesov slopen mee en in de achtervolging hoefde Kristoff niets te doen dan hopen dat alles weer bij elkaar zou komen.

Boasson Hagen probeerde het kort voor de laatste kilometer nog alleen, maar op het lange rechte eind was hij kansloos tegen het aanstormende peloton. Daarin had Viviani de meeste steun en was er ook nog een forse valpartij. Kristoff drukte uiteindelijk zijn wiel net als eerste over de streep.

Krap

"Ik begon de sprint vroeg, Elia probeerde rechts van me in een gaatje te springen, maar dat was te krap. Ik heb hem geen ruimte gegeven, maar volgens mij heb ik niets verkeerds gedaan'', vertelde de winnaar, die vorige week nog de Prudential RideLondon won.

Hoewel niet altijd even goede vrienden loofde Kristoff nadrukkelijk Boasson Hagen. "Het was een goede aanval, het lukte hem bijna. We hebben het als ploeg hier uitstekend gedaan.''

Hofland noemde de derde plaats het hoogst haalbare. "Ik moest van wat verder komen, maar dit is een goed resultaat voor ons. Ik ben blij dat ik mee kon sprinten. Bij Lotto-Soudal moet ik wat vaker in dienst rijden, en als je dan deze kans krijgt dan pak ik die met beide handen aan'', aldus de winnaar van brons.