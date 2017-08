Vos opgelucht dat ze aanvalslust Nederland bekroonde met EK-goud

De 30-jarige Brabantse bleef in het Deense Herning na 120 kilometer koers de Italiaanse Giorgia Bronzini voor in de sprint en werd daarmee de opvolgster van Anna van der Breggen, die vorig jaar de eerste editie van het EK won.

"Ik ben hier heel blij mee", zei Vos voordat ze de witte Europese trui kreeg aangetrokken. "We kwamen hier met een sterk team, dus de druk lag bij ons om er een zware koers van te maken."

Volgens Vos was het de bedoeling dat de Nederlandse vrouwen bij elke gevaarlijke ontsnapping mee zouden zitten. "Dat probeerden we ook elke keer. Uiteindelijk was ik de gelukkige die in de juiste zat, met een aantal hele sterk rensters."

De omstandigheden in Denemarken waren verre van ideaal. Het regende lange tijd en de wind waaide ook stevig. "Dat maakte het zwaar", zei Vos. "Het was ook lastig om te ontsnappen, maar het is gelukt. Ik ga hier van genieten."

Van der Breggen

Vos volgde haar landgenote Anna van der Breggen op. De olympisch kampioene veroverde vorig jaar in het Franse Plumelec de Europese titel.

De medaille van Vos betekende de tweede voor Nederland dit toernooi, want afgelopen donderdag werd Ellen van Dijk al Europees kampioen tijdrijden in Herning.