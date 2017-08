Poels wint koninginnenrit Ronde van Polen, Teuns pakt eindzege

Poels won de sprint van de groep van favorieten in de loodzware koninginnenrit met start en aankomst in Bukowina Tatrzanska.

Teuns verdedigde zijn leiderstrui met succes. De Belg van BMC had een marge van zes seconden op Rafal Majka.

De Pool pakte met zijn derde plaats achter Poels en de Brit Adam Yates vier bonificatieseconden en dat was niet genoeg om de leiderstrui over te nemen. Teuns hield twee seconden over op Majka.

Poels eindigde als derde in het algemeen klassement op drie seconden van Teuns. Door de tien bonificatieseconden nam de Nederlander van Team Sky de podiumplek over van landgenoot Wilco Kelderman die vierde werd in de etappe en in de rangschikking.

Tour de France

Voor Poels is het de eerste zege van het seizoen. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik in 2016 kampte dit voorjaar lang met een knieblessure waarop zijn Britse ploeg besloot de net herstelde meesterknecht van Chris Froome dit jaar niet mee te nemen naar de Tour de France.

Poels had een groot aandeel in het veiligstellen van de Tourzege van Froome in 2015 en 2016. Hij is nu een van de speerpunten van Team Sky in de Vuelta a España die op 19 augustus van start gaat.

Teuns boekte in Polen zijn tweede eindzege in een rittenkoers in korte tijd. De 25-jarige renner was vorige maand de beste in de Ronde van Wallonië, waar hij twee etappes won. In Polen was hij de sterkste in de derde etappe.