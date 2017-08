Na achttien grote rondes op rij einde aan recordreeks Hansen

Hansen ontbrak sinds de Ronde van Spanje van 2011 niet niet meer in de Tour de France, Giro d'Italia of Vuelta. De teleurgestelde coureur vertelde vrijdag aan het Australische ridemedia.com dat hij niet geselecteerd is.

"Ik heb te horen gekregen dat ik dit jaar de selectie voor de Vuelta niet gehaald heb", verklaarde Hansen. "Het team verkiest andere renners boven mij. Ik ben niet blij met deze beslissing. Het is moeilijk te aanvaarden. Het is niet de manier waarop ik mijn reeks graag beëindig. Maar ik moet dit respecteren."

Volgens ploegleider Marc Sergeant van Lotto Soudal is de 36-jarige Australiër niet opgenomen in de Vuelta-selectie omdat hij in de Tour een "hardnekkige blessure" aan zijn zitvlak opliep.

"De tijd tussen het einde van de Tour en het begin van de Vuelta is minder dan vier weken. Na een kleine twee weken is het letsel duidelijk verminderd maar niet verdwenen, waardoor de staf vreest dat de blessure in de Vuelta mogelijk opnieuw zou opspelen", aldus Sergeant.

"Momenteel heeft Adam de fietstraining nog niet kunnen hervatten, dus dan wordt de voorbereiding sowieso heel kort. Samen met de sportieve afweging heeft de staf beslist om hem niet te selecteren. Het klopt dat Adam een fantastische reeks heeft neergezet, maar we wisten dat die vroeg of laat zou stranden."

Ritzeges

Hansen schreef in al die rondes twee ritten op zijn naam. In 2013 won hij een etappe in de Giro en het jaar daarop in de Vuelta. In dat laatste jaar werd hij 53e in het eindklassement, zijn beste eindklassering in grote rondes. Hij reed alle achtien grote rondes uit zijn recordreeks uit.

De negenkoppige Vuelta-selectie van Lotto Soudal bestaat uit de Belgen Sander Armée, Bart De Clercq, Thomas De Gendt, Jens Debusschere, Maxime Monfort, Rémy Mertz en Jelle Wallays, de Spanjaard Rafael Valls en de Pool Tomasz Marczynski.

De 72e Vuelta begint op zaterdag 19 augustus in het Franse Nîmes.