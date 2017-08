Ook Bardet kiest na Tour de France voor deelname aan Vuelta

De 26-jarige Bardet treft daar onder anderen Tourwinnaar Chris Froome. Ook Fabio Aru (Astana) is na de Tour van de partij in Spanje en mogelijk maakt ook Alberto Contador (Trek-Segafredo) zijn opwachting.

"Ik heb na de Tour, die zowel fysiek als mentaal veel van me vroeg, even nagedacht over de invulling van de rest van het seizoen. De combinatie Tour/Vuelta spookte al maanden door mijn hoofd en uit een gesprek kwam naar voren dat de ploegleiding het ook ziet zitten", aldus Baret.

De Fransman, die de afgelopen drie jaar telkens een rit won in de Tour, is benieuwd naar zijn vorm in de Vuelta. "Het is een nieuwe uitdaging en de eerste keer dat ik twee grote rondes in één jaar rijd."

Primeur

Froome gaat in Spanje voor een primeur, want nog nooit won een renner de Tour en Vuelta in één kalenderjaar sinds de Vuelta in 1995 verhuisde van het voorjaar naar de nazomer.

Alleen Bernard Hinault (1978) en Jacques Anquetil (1963) slaagden er ooit in om de Tour en Vuelta in hetzelfde jaar te winnen.

De Colombiaan Rigoberto Uran, de nummer twee van de Tour, ontbreekt in Spanje. Het Nederlandse Lotto-Jumbo verschijnt met Steven Kruijswijk als kopman aan de start. De Vuelta begint op 19 augustus.