Van Poppel wint vijfde rit Ronde van Polen, Sagan blijft leider

In de eerdere ritten greep Van Poppel nog meermaals naast de zege. De geboren Utrechter kwam deze week twee keer als tweede en een keer als derde over de streep.

De vijfde rit ontaardde in een sprint tussen twaalf renners nadat Tejay van Garderen drie kilometer voor de finish werd ingerekend. De Amerikaan zat in de vroege vlucht met vier andere renners, onder wie Antwan Tolhoek van Lotto-Jumbo. De maximale voorsprong van het vijftal bedroeg 2 minuten en 30 seconden.

In het zicht van de finish bleef Van Garderen alleen over, maar hij hield het niet vol. Van Poppel bleek vervolgens de sterkste in de eindsprint. De Sloveen Luka Mezgec en de Slowaak Peter Sagan kwamen respectievelijk als tweede en derde over de streep.

Sagan

Sagan blijft leider in het algemeen klassement. De wereldkampioen nam maandag nog de leiderstrui over van Van Poppel. De Belg Dylan Teuns staat op veertien seconden op de tweede plaats in het algemeen klassement.

De beste Nederlander tot nu toe is Wilco Kelderman. De renner van Team Sunweb staat vierde en kijkt tegen een achterstand van 24 seconden aan op Sagan. Wout Poels, ploeggenoot van Van Poppel bij Sky, staat zevende in de algemene rangschikking.

Ronde van Burgos

In de Ronde van Burgos won de Italiaan Matteo Trentin woensdag de tweede etappe. De renner van Quick-Step Floors was na 153 kilometer de sterkste in de massasprint in Belorado en luisterde zo zijn 28e verjaardag op met een ritzege.

Tim Ariesen van Team Roompot eindigde als derde, nog achter de Brit Adam Blythe. Raymond Kreder kwam als zesde over de streep.

Sjoerd van Ginneken, ploeggenoot van Ariesen en Kreder, maakte lang deel uit van een kopgroep van zes renners. Op zo'n 8 kilometer van de streep waren alle vluchters ingerekend door het peloton, waarna de jarige Trentin naar de ritwinst sprintte.

Mikel Landa behield de leiding in het algemeen klassement. De Spaanse klimmer van Sky had dinsdag de openingsrit in Burgos gewonnen.