UAE Team Emirates neemt Kristoff over van Katusha

Kristoff, die specialist is in de klassiekers en de sprint, tekent voor twee jaar bij de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

"Het contract wordt in de komende weken ondertekend, nadat er enkele tests zijn uitgevoerd door de medische staf", laat UAE Team Emirates weten op Facebook.

In dienst van Katusha won Kristoff in 2014 onder meer twee Touretappes en Milaan-San Remo. Een jaar later was hij de beste in de Ronde van Vlaanderen.

Dit seizoen behaalde Kristoff zeven zeges, waaronder drie etappezeges in de Ronde van Oman.