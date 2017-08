Danny van Poppel grijpt ook in vierde rit Ronde van Polen net naast zege

Eerder in de Ronde van Polen werd de 24-jarige Van Poppel al tweede en derde en ook nu slaagde de sprinter van Team Sky er net niet in om zijn wiel als eerste over de eindstreep te drukken.

Achter Ewan en Van Poppel kwam klassementsleider Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) als derde over de finish. Boy van Poppel, die rijdt voor Trek-Segafredo, eindigde knap als vierde.

In de top van het klassement vonden geen verschuivingen plaats. Sagan, die de leiderstrui maandag overnam van Danny van Poppel, leidt nog altijd. Hij heeft een voorsprong van tien tellen op nummer twee Dylan Theuns (BMC). Rafal Majka, die eveneens voor Bora-Hansgrohe rijdt, is op zestien seconden derde.

Wilco Kelderman (Team Sunweb) en Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Drapac) zijn op respectievelijk twintig en 25 tellen de nummers vier en vijf. Sky-renner Wout Poels (achtste op 29 seconden) staat ook in de top tien.

Woensdag staat etappe vijf op het programma van de Ronde van Polen. De rit van Nagawczyna naar Rzeszów is met 130 kilometer een stuk korter dan de etappe van dinsdag, die over liefst 238 kilometer ging.

Ronde van Burgos

De Spanjaard Landa, die net als Danny van Poppel en Poels voor Team Sky rijdt, won eerder dinsdag op knappe wijze de openingsrit van de Ronde van Burgos. De klimmer sprong vlak voor de streep heuvelop weg en bleef de Rus Sergey Chernetski (Astana) voor.

Julian Alaphilippe van Quick-Step Floors kwam als derde over de streep. Jetse Bol was de beste Nederlander op de zevende plaats.

De eerste etappe van de voorbereidingskoers op de Ronde van Spanje voerde het peloton over 151 kilometer naar het kasteel van Burgos. Het venijn zat in de staart, want in de laatste kilometer ging het steil omhoog met een stijgingspercentage van ruim vijf procent en met enkele zanderige kasseienstroken.

De sterke Landa, die vorige maand tijdens de Tour de France indruk maakte als helper van Chris Froome, besloot in de laatste tien kilometer weg te springen samen met drie anderen. Op het steile gedeelte met een naderend peloton maakte de renner van Sky het af.

De Ronde van Burgos, waar Alberto Contador na zijn eindzege van vorig jaar ontbreekt, duurt nog tot en met zaterdag. Woensdag wacht het peloton een glooiend parcours over 153 kilometer tussen Oña en Belorado.