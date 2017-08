Aru neemt als kopman van Astana deel aan Vuelta a España

Dat bracht de Kazakse wielerformatie dinsdag via de officiële kanalen naar buiten.

Astana heeft de selectie voor de drieweekse proef door Spanje nog niet helemaal rond, maar duidelijk is al wel dat naast Aru ook de Colombiaanse klimmer Miguel Angel Lopez en de Spaanse renners Luis Leon Sanchez en Pello Bilbao aan de start zullen staan van de derde en laatste grote ronde van het jaar.

Aru reed vorige maand een sterke Tour de France. De 27-jarige Italiaan won op fraaie wijze de vijfde etappe en mocht bovendien twee dagen lang de gele leiderstrui dragen.

Aru kon echter in de slotweek niet mee in het geweld van de toppers, waardoor hij een podiumplek verloor en uiteindelijk genoegen moest nemen met de vijfde plaats in het algemeen klassement.

2015

Aru schreef de Vuelta in 2015 op zijn naam. Een jaar eerder werd de Italiaans kampioen vijfde in de eindrangschikking.

Aru krijgt dit jaar concurrentie van onder anderen Chris Froome. De Tourwinnaar van Team Sky wacht nog altijd op zijn eerste Vuelta-zege, al mocht hij zich al wel al drie keer de runner-up noemen.

De 72e editie van de Vuelta begint op zaterdag 19 augustus met een ploegentijdrit in de Franse stad Nîmes, waarna de finish op 10 september in Madrid is. Het parcours telt liefst negen aankomsten bergop.