Sagan neemt leiderstrui over van Van Poppel in Ronde van Polen

Sagan kwam in de rit van Jaworzno naar Szczyrk, met daarin vier beklimmingen, als tweede over de streep. De wereldkampioen uit Slowakije had eerder de openingsetappe gewonnen. Hij moest nu de zege aan Teuns laten.

Kelderman kwam in hetzelfde groepje als Teuns en Sagan over de meet. In het groepje van vier zat ook de Pool Rafal Majka, teamgenoot van Sagan bij Bora-Hansgrohe.

Naast Kelderman eindigden nog drie Nederlanders in de top tien. Tom-Jelte Slagter passeerde de finish op vijf seconden van Teuns als vijfde. Ook Wout Poels (negende) en Sam Oomen (tiende) konden een goed resultaat voorleggen.

Voor de 25-jarige Teuns is het zijn vierde overwinning als profwielrenner en zijn eerste in de World Tour. Vorige week won de renner van BMC nog twee ritten in de Ronde van Wallonië en ook het eindklassement.

Klassement

Sagan heeft in het klassement zes tellen voorsprong op Teuns en twaalf op Majka. Kelderman is vierde (op zestien seconden van Sagan), Slagter vijfde (21 seconden) en Poels achtste (25 seconden).

Van Poppel kwam op grote achterstand over de meet en verspeelde zo zijn leiderstrui aan Sagan. De sprinter van Team Sky had het gele leiderstricot sinds zondag in bezit.

De ronde uit de World Tour gaat dinsdag verder met een relatief vlakke etappe naar Zabrze.