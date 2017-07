Danny van Poppel neemt leiderstrui over van Sagan in Ronde van Polen

De 24-jarige Van Poppel werd na 142 kilometer van Tarnowskie Gory naar Katowice in de massaprint geklopt door de Italiaan Sacha Modolo, maar pakte door zijn tweede plaats wel genoeg bonificatieseconden om de leiding in het algemeen klassement over te nemen van Peter Sagan.

De Slowaakse wereldkampioen won zaterdag de eerste rit. Van Poppel werd toen derde.

Zondag finishte de Duitser Maximilian Walscheid achter Modolo en Van Poppel als derde. Boy van Poppel, de vijf jaar oudere broer van Danny van Poppel, werd vierde. Hij rijdt voor Trek-Segafredo.

Keizer

Een andere Nederlander die zich liet gelden tijdens de tweede rit was Martijn Keizer van Lotto-Jumbo. Hij behoorde tot de kopgroep van vier, die al vroeg in de etappe ontstond.

Op veertig kilometer van de meet zat iedereen weer in het peloton. Daarna probeerden enkele renners het nog, maar de sprintersploegen voorkwamen een geslaagde ontsnapping.

In de massasprint lag het vervolgens dicht bij elkaar. Modolo kwam uit het wiel van Boy van Poppel en gaf de leiding niet meer weg. In de laatste meters kwam Danny van Poppel nog wel dichterbij. De Nederlander kwam net tekort voor de dagzege, maar pakte dus wel de leiding in het algemeen klassement.

Sagan en Modolo zijn de nummer twee en drie. Van Poppel heeft ook nog de witte puntentrui in bezit.

Overigens is de kans groot dat Van Poppel de leiderstrui maandag weer kwijt is. Er staat dan een lastige rit over 161 kilometer van Jaworzno naar Szczyrk op het programma. In het tweede deel van de etappe zijn liefst vier beklimmingen. De ronde van Polen, die onder de vlag van de WorldTour valt, duurt nog tot en met vrijdag.

Prudential RideLondon

In Engeland won Alexander Kristoff zondag de Prudential RideLondon, de eerste eendagse WorldTour-koers ooit op Britse bodem.

De Noor van Katusha was na 187 kilometer de snelste in de massasprint, nadat de Belg Jasper Stuyven en de Italiaan Matteo Trentin kort voor de finish waren ingerekend. Kristoff klopte de Deen Magnus Cort Nielsen en de Australiër Michael Matthews van Team Sunweb. De Nederlander Wouter Wippert werd vijfde.

De wedstrijd voerde over grote delen van het parcours van de olympische wegrace in 2012 en finishte op The Mall bij Buckingham Palace.