Tourwinnaar Froome doet alsnog mee aan criterium Etten-Leur

Froome was dit jaar op 26 juli al te zien in de Acht van Chaam, waar hij in zijn gele trui als eerste over de streep kwam. Een tweede optreden in Nederland leek er niet meer van te komen.

Froome had de organisatie van Etten-Leur weliswaar te kennen gegeven graag te willen komen, maar hij zou via een lijnvlucht niet op tijd aankomen in de Brabantse plaats voor de start van het eerste onderdeel om 13.40 uur.

Voorzitter Ronnie Buiks regelde daarop met een sponsor een privévliegtuig. Froome wordt opgehaald uit Kazachstan, waar hij zaterdag 12 augustus nog een wedstrijd fietst.

Het criterium in Etten-Leur bestaat uit drie onderdelen: een tijdrit, een rit in lijn en een puntenkoers.