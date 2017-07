Sprintzege Sagan bij rentree in Ronde van Polen, Danny van Poppel derde

Bora-Hansgrohe-renner Sagan, die automatisch ook de leiderstrui pakte in Polen, werd eerder deze maand uit de Tour de France gezet nadat hij in de eindsprint van de vierde rit Mark Cavendish ten val had gebracht.

"Ik ben zo blij dat dat ik terug ben met een overwinning. Het verleden ligt nu achter ons en we focussen ons helemaal op de Ronde van Polen", zei Sagan na zijn zege.

In de lastige eerste rit in Polen, waarin 130 kilometer werd afgelegd met start en finish in Krakau, behoorde Martijn Keizer (Lotto-Jumbo) tot een kopgroep van vier.

Het kwartet hield echter geen stand, waarna een massasprint volgde. In de eindspurt, waarbij een aantal renners hard onderuit ging, bleef wereldkampioen Sagan Orica-Scott-renner Caleb Ewan (tweede) en Van Poppel (Team Sky, derde) voor.

Met Danny van Poppels broer Boy van Poppel eindigde er nog een Nederlander in de top tien. De renner van Trek-Segafredo werd negende.

Poels

Wout Poels is in de koers uit de World Tour kopman van Team Sky. De 29-jarige Limburger ontbrak in de afgelopen Tour de France, omdat hij volgens de ploegleiding nog niet fit genoeg was na een knieblessure.

Poels krijgt in Polen concurrentie van onder anderen Rafal Majka, die net als zijn ploeggenoot Sagan terugkeert na een teleurstellend verlopen Tour. De Pool gaf toen op na een val.

Ook Wilco Kelderman (Team Sunweb), Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Adam Yates (Orica-Scott), Ilnur Zakarin (Katusha) en Rui Costa (UAE-Team Emirates) staan aan het vertrek van de ronde. Zij kwamen de eerste etappe allemaal ongeschonden door.

De Ronde van Polen duurt nog tot en met vrijdag. Dan staat ook de zwaarste etappe op het programma.