UCI voert mogelijk video-arbiter in bij controversiële sprints

De Belg Philippe Mariën besliste eerder deze maand als juryvoorzitter om Peter Sagan enige tijd na de vierde rit van de Tour de France uit koers te halen na het ten val brengen van Mark Cavendish.

"Er moet een videoref bijkomen, net als in het voetbal. De UCI beloofde me daar werk van de te maken", zegt de 52-jarige Mariën in gesprek met Het Nieuwsblad.

"De video-arbiter moet zich voor de tv op het moment van de sprint alleen op de sprint zelf concentreren, dan moeten wij naderhand geen beelden meer gaan bekijken en valt de beslissing meteen."

Sagan, die in eerste instantie werd bestraft met een punten- en tijdstraf, kreeg in Frankrijk de schuld van een zware crash van Cavendish in de slotmeters van de eindsprint. De wereldkampioen reed de Brit, die na zijn val moest opgeven, de dranghekken in.

Volgens Mariën berustte het aanvankelijke nieuws dat Sagan de Tour de France mocht voortzetten op miscommunicatie. "Dat had de jury enkel binnenskamers geopperd, als mogelijkheid. Dat had nooit naar buiten mogen komen. We namen maar één beslissing."

Vijftig camera's

Mariën wil met de invoering van een video-arbiter de druk bij de jury wegnemen. De Belg, die de uitsluiting van Sagan in de Tour bekendmaakte door een verklaring af te leggen, schrok van de hoeveelheid media die daarbij toestroomden.

"Ik besefte niet wat er op mij af kwam. Als ik nadien die foto’s in de krant zag, met vijftig camera’s op mij gericht, dat is om schrik van te krijgen. Maar ik beet door", kijkt hij terug.

"Ik heb begin dit jaar mijn levenspartner verloren aan kanker. Ik dacht aan hem en de 64 chemobehandelingen die hij kreeg, toen ik de wereldpers in de ogen blikte. Dan besef je: dit is peanuts in vergelijking met wat hij heeft meegemaakt. Dat heeft me kracht gegeven."

De 27-jarige Sagan won eerder de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Hij was op jacht naar zijn zesde eindzege op rij in het puntenklassement, waarmee hij een record van Erik Zabel zou hebben geëvenaard.