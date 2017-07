Daniel Martin weken aan de kant met gebroken ruggenwervels

De 30-jarige Martin zou als kopman van het Belgische Quick-Step Floors aan de start verschijnen van de Baskische klassieker. Philippe Gilbert neemt nu die rol op zich.

Uit onderzoek blijkt dat Martin scheurtjes heeft in enkele ruggenwervels. Ondanks zijn kwetsuren wist Martin de Tour als zesde te beëindigen. Hij liep de breukjes op bij een val in de negende etappe in de Tour.

Martin kwam zwaar ten val in de afdaling van de Mont du Chat. De Ier kon de voor hem vallende Richie Porte niet meer ontwijken en knalde tegen een rotswand aan. Vlak daarna ging Martin zelfs voor een tweede keer onderuit.

"Het is jammer dat ik de Clasica niet kan rijden, want mijn benen waren nog goed. Maar gelukkig hoef ik me niet echt zorgen te maken over deze blessure", zei Martin. De renner moet drie weken rust houden.