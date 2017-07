Tourwinnaar Froome bevestigt deelname aan Vuelta

Als Froome daarin slaagt, dan is hij de eerste renner die in een kalenderjaar de Tour de France én de Vuelta wint sinds de Vuelta in 1995 verhuisde van het voorjaar naar de nazomer. Alleen Bernard Hinault (1978) en Jacques Anquetil (1963) slaagden er ooit in om de Tour en Vuelta in hetzelfde jaar te winnen.

De renner van Team Sky won zondag voor de vierde keer de Tour; hij is in de Vuelta drie keer als tweede geëndigd.

"De Vuelta is een ronde waar ik van houd. De koers is zwaar en slopend, maar ik houd van die drie weken koersen. Ik ben drie keer tweede geworden en wil nu winnen. De Tour en de Vuelta in één jaar tijd winnen zou ongelofelijk zijn", licht Froome zijn besluit toe op de website van Team Sky.

Fysiek

Teambaas Dave Brailsford denkt dat Froome ook in Spanje een goede kans maakt op de eindzege. "Hij is fysiek in staat om ervoor te gaan. Daarnaast heeft hij de mentaliteit, honger en het verlangen om hard te werken", zegt Brailsford.

"Er is geen reden waarom hij de Vuelta niet zou kunnen winnen. Na het einde van de Tour hebben we vier weken tot de start van de Vuelta. We hebben tussendoor een paar ritten maar hebben genoeg tijd om ons af te stoffen en er weer voor te gaan."

"Froome is een grote kampioen, hij heeft de Tour vier keer gewonnen en ik weet zeker dat er meer zeges bij komen. Ik voel me vereerd dat ik hem mag ondersteunen in deze sport."

Poels

Eerder werd al bekend dat Wout Poels een belangrijke rol krijgt bij Team Sky in de komende Vuelta. De Limburgse klimmer werd tot zijn teleurstelling buiten de Tourselectie gehouden omdat hij pas net hersteld was van een knieblessure.

De Vuelta begint op 19 augustus met een ploegentijdrit in het Franse Nimes en eindigt om zondag 10 september met een etappe naar Madrid. De renners krijgen in de 21 etappes liefst vijftig beklimmingen te verteren.

Froome hoeft in de Vuelta geen concurrentie te verwachten van de winnaar van vorig jaar. De Colombiaan Nairo Quintana doet niet mee.