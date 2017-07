Val in Tour motiveert Cavendish om record Merckx te verbeteren

Cavendish staat op dertig dagzeges in de Ronde van Frankrijk, Merckx is met 34 etappezeges recordhouder. "Ik ben er vrij zeker van dat ik de etappe had gewonnen als ik niet was gevallen", zegt de renner van Dimension Data in The Times.

In de vierde etappe belandde Cavendish tijdens de massasprint in de hekken door toedoen van Peter Sagan, die door de organisatie naar huis werd gestuurd. Cavendish brak zijn schouder en hoopt dit seizoen nog in actie te komen. "Ik heb nog steeds het geloof dat ik de beste ben en wil nog een paar jaar doorgaan."

Cavendish heeft nog vijf etappezeges nodig om het record van Merckx uit de boeken te rijden. "Sommige mensen zeggen dat ik alleen massasprints won, en dat Merckx' zeges in de bergen veel waardevoller zijn. Maar een cijfer is gewoon een cijfer. Het is voor mij een realistisch doel."

Olympische Spelen

De wereldkampioen op de weg van 2011 wil nog minimaal drie jaar op topniveau actief blijven. Hij wil voor goud gaan op de koppelkoers tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Vorig jaar op de Spelen in Rio de Janeiro moest Cavendish genoegen nemen met het zilver bij het omnium.

"Voor dit jaar dacht ik dat dit misschien mijn laatste contract kon zijn. Maar toen ik hoorde dat de koppelkoers in Tokio terugkeert op het olympisch programma, dacht ik: 'Oké, dan ga ik door tot 2020'."

Het contract van Cavendish bij Dimension Data loopt nog tot eind 2018. In 2008 werd hij samen met Bradley Wiggins teleurstellend negende op de koppelkoers bij de Spelen in Peking.