Froome ziet 'imponerende' Dumoulin als grote concurrent in toekomst

Dumoulin (26) won in Italië voor het eerst in zijn loopbaan een grote ronde. De zes jaar oudere Froome pakte voor de vierde keer de eindzege in de Ronde van Frankrijk en is onder de indruk van de Nederlander.

"Hij was heel imponerend in de Giro. Ik heb zelfs gewed met een paar vrienden dat Tom de koers zou winnen", zegt Froome voor de camera van NUsport. "Hij wordt een grote concurrent voor me."

Het is nog niet bekend of Dumoulin volgend jaar deelneemt aan de Tour de France. Froome liet na zijn vierde eindzege weten dat hij in 2018 recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain wil evenaren met een vijfde Tourwinst.

De kopman van Team Sky is voorlopig nog niet van plan om te stoppen. "Ik ben 32 en voel me nog relatief jong, al heeft de Tour me wel wat grijze haren opgeleverd. Ik geloof dat ik nog vier, vijf, zes jaar op topniveau meekan."

Landa

Mikel Landa, die tijdens de Ronde van Frankrijk bij Team Sky knecht van Froome was en op één tel de top drie in het klassement miste, liet na de drieweekse koers weten dat hij stevig baalde van het feit dat hij niet voor eigen kans mocht gaan.

Froome kan zich niet helemaal vinden in de uitlatingen van de Spanjaard. "Als je in een ploeg als Sky zit en als doel hebt de Tour te winnen, kun je je kansen niet spreiden. Michael Kwiatkowski had misschien wel vijf ritten kunnen winnen, maar hij bleef bij mij en hielp me het geel te houden."

De Tourwinnaar denkt wel dat de 27-jarige Landa, die aan het eind van dit jaar Sky gaat verlaten, in de komende jaren iets moois kan laten zien.

"Hij had in de Tour op het podium kunnen eindigen. Hij is een groot kampioen en heeft de potentie om zelf op jacht te gaan naar succes. Er wacht hem een mooie toekomst."

Emoties

Froome benadrukt nog maar eens dat zijn meest recente eindoverwinning in de Tour hem het meest doet vanwege de spanning die erbij kwam kijken. Uiteindelijk werd Rigoberto Uran tweede en Romain Bardet derde.

"Iedere keer is anders. Ieder jaar gaat er een ander verhaal vooraf aan het bereiken van de Champs-Élysées. Alle emoties van drie weken komen dan samen. Dit jaar was het een grote opluchting omdat de verschillen bovenin zo klein waren", aldus de Brit.

"Ik raakte mijn gele trui kwijt in de Pyreneeën, dus het lag dicht bij elkaar. Deze Tour was stressvoller dan andere jaren. Ik moest met alle scenario's rekening houden om het geel te houden toen ik het weer terug had."

Froome nam deze week deel aan verschillende criteriums in Nederland en België. Hij verscheen aan de start in Aalst, Roeselare en Chaam. Bij de laatste twee koersen kwam hij als winnaar over de streep.