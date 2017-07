Italiaanse wielrenster Cretti ontwaakt uit coma na zware val in Giro Rosa

De 21-jarige renster van Valcar PBM kwam drie weken geleden tijdens de zevende etappe van de Giro Rosa zwaar ten val.

Cretti ging in een afdaling bij een snelheid van 90 kilometer per uur onderuit en sloeg daarbij met haar hoofd tegen een vangrail. De artsen hielden Cretti in coma en gingen in eerste instantie uit van permanente hersenschade.

De eerste berichten na het ontwaken zijn echter voorzichtig positief. "Claudia beweegt goed en is nieuwsgierig. Ze luistert naar audioberichten en bekijkt foto's op haar mobiele telefoon", aldus de moeder van Cretti.

De Italiaanse wordt binnenkort overgeplaatst van het ziekenhuis in Benevento waar ze sinds haar val ligt, naar een revalidatiecentrum dichtbij huis.

Van der Breggen

De Giro Rosa werd uiteindelijk gewonnen door Anna van der Breggen. De 27-jarige Nederlandse won de prestigieuze rittenkoers voor de tweede keer, want in 2015 was ze ook al de sterkste in Italië.

Naast Van der Breggen eindigden ook Annemiek van Vleuten en Lucinda Brand in de top tien van het eindklassement. Van Vleuten werd derde en Brand eindigde op de zevende plek.