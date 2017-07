Majka maakt na val in Tour rentree in Ronde van Polen

Majka won de Ronde van Polen in 2014. "De organisatie en alle Poolse fans zijn erg blij dat Rafal Majka kan starten in Polen", aldus koersdirecteur Czeslaw Lang, die eerder al trots kon melden dat de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan aan de start verschijnt. De ploeggenoot van Majka werd dit jaar uit de Tour gezet omdat hij in volle eindsprint Mark Cavendish ten val bracht.

Majka bewaart goede herinneringen aan de Ronde van Polen. Hij won in 2014 twee bergetappes en het eindklassement. "Ik waag me niet aan voorspellingen, maar ik ga alles geven in de bergetappes en het doet mij deugd dat de route nog zwaarder is dan die van 2014."

De Ronde van Polen werd vorig jaar gewonnen door Tim Wellens, maar de Belg van Lotto Soudal ontbreekt dit jaar. Ook de winnaar van 2015 Jon Izagirre is niet van de partij.

Nederlanders

Er staan veertien Nederlanders op de voorlopige startlijst in Polen. Geen van hen reed de Tour.

Wout Poels komt voor het eerst in actie nadat hij buiten de Tourploeg van Team Sky viel. Team Sunweb verschijnt met de klimmers Wilco Kelderman en Sam Oomen aan de start.

Namens Lotto-Jumbo komen Koen Bouweman, Martijn Keizer, Bert-Jan Lindeman, Daan Olivier en Antwan Tolhoek in actie. Cannondale-Drapac stelt Tom Jelte Slagter en Wouter Wippert op. Ook Niki Terpstra (Quick-Step Floors), Floris Gerts (BMC), Boy van Poppel (Trek-Segafredo) en Martijn Verschoor (Novo Nordisk) rijden de WorldTour-koers.

Pieter Weening was in 2013 de laatste Nederlandse winnaar. De zevendaagse ronde begint zaterdag in Krakow.