Landa baalt dat hij zich in Tour moest opofferen voor Froome

"Ik doe altijd mijn best voor mijn collega's. Soms verwacht je dan een tegenprestatie", zegt Landa in El Pais.

Landa heeft het gevoel dat hij in de achttiende etappe met finish op een klim naar de Izoard een podiumplek had kunnen veiligstellen. "Ik had daar kunnen aanvallen, of in de groep met concurrenten kunnen blijven. Maar Froome wilde dat ik hard op kop ging rijden."

Landa voelde zich op die klim beter dan zijn kopman. "Froome gaf me opdracht om langzamer te rijden. Ik was die dag erg kwaad, omdat ik mezelf moest wegcijferen zonder dat het team er iets mee won. De Tourzege van Froome was op dat moment niet in gevaar. Het deed me pijn dat ik me moest opofferen."

Landa verloor die dag twaalf seconden op etappewinnaar Romain Bardet, die uiteindelijk nipt de derde plek in het eindklassement voor zich opeiste.

Froome

De 27-jarige Bask zegt geen problemen te hebben met de vijf jaar oudere Froome."Vanaf het eerste moment heeft ploegleider Dave Brailsford de situatie goed aangepakt, hij heeft ons gedwongen veel te communiceren. Alles is doorgesproken, daar was niets mis mee."

"Maar ik wil niet opnieuw in deze situatie belanden", stelt Landa. "Ik wil niet herinnerd worden als de renner die misschien wel had kunnen winnen. Ik wil winnen, of het op zijn minst proberen. Falen of succes moeten mijn eigen zaak worden."

Movistar

Landa wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar Movistar. Zijn contract bij Sky loopt aan het eind van dit jaar af.

De Spanjaard reed dit jaar al de Giro, waar hij het bergklassement won, en had zijn zinnen gezet op een kopmanschap in de Ronde van Spanje. Omdat Wout Poels door de nasleep van een knieblessure ontbrak in de Tour werd Landa toch opgesteld door Sky, waardoor hij vermoedelijk niet (of niet fris) in de Vuelta zal koersen.

Landa wil in El Pais niet bevestigen dat hij volgend jaar bij Movistar rijdt, maar spreekt in het interview wel over "een nieuw team".

"Astana heeft een blok Italiaanse coureurs dat op Italiaanse kopmannen gokt. Sky is Brits met een Britse kopman. Het zal in mijn nieuwe team gaan zoals het gaat, maar het belangrijkste is dat mijn nieuwe baas voor mij kiest. Dat ik zijn oogappel word."

Movistar heeft met Alejandro Valverde en Nairo Quintana al twee klassementsrenners voor de grote ronden. De Spanjaard is 37 en nadert het einde van zijn carrière. De 27-jarige Colombiaan heeft nog een contract tot eind 2018.

"In alle teams heb je al bestaande kopmannen. Maar de kalender is lang en de baas weet hoe hij dit moet managen", aldus Landa.