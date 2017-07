Aru blikt voldaan terug op Tour dankzij bevestiging dat hij nog beter kan

"Ik ben tevreden", zegt de 27-jarige Aru tegen La Gazzetta dello Sport. "Met een plek in de top drie was ik natuurlijk nog veel blijer geweest, maar ik vertrok uit Frankrijk met het besef dat ik tot nog meer in staat ben."

De kopman van Astana eindigde in het algemeen klassement uiteindelijk op drie minuten en vijf seconden van Tourwinnaar Chris Froome. Aan het begin van de slotweek stond hij nog tweede, met een achterstand van slechts achttien seconden op de Brit.

"Uiteindelijk kom ik 45 seconden tekort voor het podium, Maar dat ik hier vertrok met het besef dat ik het volgend jaar nog beter kan doen, was wat ik het hardst nodig had. Dat was de belangrijkste bevestiging."

Aru miste door een knieblessure een groot deel van de voorbereiding op de Tour. Hij maakte zijn rentree pas een kleine maand voor het Grand Départ, in het Critérium du Dauphiné. "Iedereen zou op dat moment getekend hebben voor dit resultaat."

Dat hij in Frankrijk zo goed voor de dag kwam en ook twee dagen in het geel mocht rijden, had Aru dan ook nooit verwacht. "Ik was erg goed", analyseert hij zijn eigen optreden. "Ik heb me laten zien en deed serieus mee."

Emoties

Zijn hoogtepunt kende Aru al in de vijfde etappe, de eerste bergrit. De Italiaan demarreerde uit de groep met favorieten en kwam als eerste aan op La Planche des Belles Filles. "Dat zorgde voor zulke sterke emoties, het duurde een paar dagen tot ik het echt besefte."

Zes ritten later mocht de Vuelta-winnaar van 2015 zelfs het geel om de schouders trekken, om de leiderstrui twee dagen later weer af te staan aan Froome. "Dat was natuurlijk ook prachtig, maar die ritzege heeft zoveel voor me betekend."

"Nadat ik het geel had veroverd begon ik me een stuk minder te voelen. Het was een kwestie van overleven, maar ik heb mezelf uiteindelijk nog aardig herpakt in de Alpen", concludeert de Italiaans kampioen.