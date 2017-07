Van Vleuten houdt stand in achtervolgingskoers en wint La Course

Van Vleuten is de derde Nederlandse winnares van La Course. Marianne Vos won de eerste editie in 2014, een jaar later was Anna van der Breggen de sterkste. Toen ging het echter over een koers van één dag, die eindigde op de Champs-Élysées in Parijs. Van Vleuten is de eerste winnares in de nieuwe opzet.

De Vleutense had donderdag al de eerste etappe van La Course gewonnen door solo aan te komen op de top van de Izoard. Daardoor mocht ze zaterdag als eerste beginnen aan de 22,5 kilometer lange afsluitende rit in Marseille, waar de beste negentien rensters van de eerste etappe aan deelnamen.

De Britse Elizabeth Deignan eindigde donderdag op 43 seconden van Van Vleuten als tweede en begon daardoor ook met die achterstand aan de achtervolgingskoers, die op hetzelfde parcours werd verreden als de tijdrit van de Tour de France later op zaterdag.

De voormalig wereldkampioene besloot echter meteen om de benen stil te houden en te wachten op de na haar gestarte Amerikaanse Megan Guarnier en de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Voorsprong

Dat trio werkte direct goed samen, maar kwam aanvankelijk geen stap dichterbij. Van Vleuten had al gauw een voorsprong van anderhalve minuut te pakken.

Ook op het klimmetje op zeven kilometer van de meet hield de Utrechtse haar marge stevig in handen, waardoor ze met een ruime marge solo de meet in het Vélodrome bereikte.

Achter Van Vleuten, die 20.000 euro overhoudt aan haar zege, eindigde Deignan als tweede. Zij verschalkte Longo Borghini in de sprint. Sabrina Stultiens was de tweede Nederlandse op de twaalfde plaats en Janneke Ensing werd zestiende.

Nerveus

Van Vleuten bleef onderweg lang in onzekerheid over haar voorsprong, erkende ze na afloop. "Ik kreeg geen info, maar zag wel dat ze met z'n drieën samenwerkten toen ze me tegemoet reden. Daar werd ik wat nerveus van."

Ze besloot zich echter aan haar plan te houden. "Ik ben gewoon zo hard mogelijk blijven rijden en heb de klim echt aangevallen. Toen ik boven kwam zag ik hoe groot mijn voorsprong was, daar werd ik heel blij van."

Uiteindelijk was haar voorsprong aan de meet een kleine twee minuten. "Dit is heel mooi, al blijft de aankomst op de Izoard heel speciaal. Daar heb ik nog steeds kippenvel van. Maar deze ambiance is prachtig. Er stonden al heel veel mensen langs de kant in de brandende zon. Dat was extra motivatie om zo hard mogelijk te rijden."