Van Vleuten soleert op Izoard naar zege in eerste etappe La Course

Van Vleuten begint daardoor zaterdag als eerste aan de tweede en afsluitende rit van La Course. De 34-jarige renster van Orica-AIS verdedigt een voorsprong van 42 seconden op de Britse Elizabeth Deignan. Elisa Longo Borghini uit Italië werd derde op 1.23.

In de laatste kilometers plaatste de Nederlandse een aanval, waarna ze alleen naar de finish kon. "Dat deed vooral heel veel pijn, dus het was flink afzien. Maar ik heb laten zien dat ik een heel sterke klimmer ben en ik ben blij dat ik gewonnen heb op deze speciale dag. Echt geweldig."

Vorig jaar bij de olympische wegwedstrijd ontdekte Van Vleuten, die in Rio de Janeiro in gewonnen positie zwaar ten val kwam, pas dat ze goed uit de voeten kan in het hooggebergte. "Dat heeft me geïnspireerd. Ik wist dat ik de Giro-benen nog steeds had, dat is pas tien dagen geleden, en dat ik hier kon winnen."

Haar aanval was eigenlijk bedoeld om de benen te testen. "Maar ik dacht ook aan de achtervolging van zaterdag en zag al direct dat niemand mee kon. Toen dacht ik: ik ben eraan begonnen en nu moet ik het ook afmaken. Ik zie de achtervolgingskoers van zaterdag vooral als een bonus."

Vos

Linda Villumsen trok al vroeg in de 67 kilometer lange klimetappe ten aanval. De Nieuw-Zeelandse kreeg een maximale voorsprong van een minuut, meer werd tijdens de beklimming van de Izoard weer ingerekend door het peloton.

Aan de voet van de slotklim moest Marianne Vos al lossen uit de grote groep. De Brabantse won vorige week nog de BeNe Ladies Tour, waar ze haar rentree maakte na een sleutelbeenbreuk.

Van Vleuten zette in de laatste vier kilometer aan en reed weg uit een groepje van zo'n acht rensters. Niemand kon haar tempo volgen, zodat ze solo naar de top van de Izoard reed.

Van de elf gestarte Nederlanders schaarden alleen Janneke Ensing (dertiende op 3.38) en Sabrina Stultiens (veertiende op 4.25) zich bij de eerste twintig. Onder anderen Vos en Chantal Blaak redden het niet en mogen zaterdag niet meer van start.

Achtervolging

La Course bestaat dit jaar uit twee etappes waarbij de vrouwen een deel van het parcours afleggen dat later op de dag door de mannen in de Tour de France wordt gereden.

Zaterdag staat de tweede rit op het programma: een achtervolging van 22 kilometer in Marseille. Alleen de top twintig van de etappe van donderdag mag meedoen. Van Vleuten gaat als eerste van start, de overige rensters vertrekken met de achterstand die ze donderdag opliepen.

La Course werd driemaal eerder georganiseerd. In 2014 won Vos de eerste editie. Een jaar later zegevierde Anna van der Breggen en vorig jaar was Chloe Hosking uit Australië de sterkste.