Uitdager Lappartient kraakt beleid 'visieloze' UCI-voorzitter Cookson

"Ik vind dat er behoefte is aan verandering binnen de UCI", zegt Lappartient in een vraaggesprek met de BBC. "En dan vooral aan sterk leiderschap."

Volgens de 44-jarige Fransman, die thans werkzaam is als voorzitter van de Europese wielerbond én als vicevoorzitter van de UCI onder Cookson, voldoet de Brit niet aan de eisen. "Zijn leiderschap wordt gekenmerkt door een gebrek aan een duidelijke visie over welke kant we op willen met het wielrennen."

"Als voorzitter kun je je natuurlijk niet overal mee bemoeien, maar hij moet er wel voor zorgen dat er dingen gebeuren en dat de juiste mensen op belangrijke plekken zitten."

Onder Cookson is daar echter geen sprake van, stelt Lappartient. "Het bestuur schermt hem af, waardoor hij niet goed geïnformeerd is over belangrijke zaken binnen de organisatie. Dat is niet zijn fout, maar wel zijn verantwoordelijkheid."

Geen gehoor

Lappartient heeft als vicevoorzitter naar eigen zeggen regelmatig aan de bel getrokken met zijn zorgen, maar vond geen gehoor bij de UCI-top.

"Ik heb me beklaagd over het feit dat hij niet op de hoogte was over essentiële kwestie binnen de organisatie en gezegd dat dat niet normaal is. Soms ging het dan over belangrijke verklaringen van aandeelhouders en soms over financiële kwesties."

"Hij wordt alleen maar ingefluisterd door het bestuur, maar zou van veel meer kanten geïnformeerd moeten worden", aldus Lappartient.

Cookson

Cookson, die aan zijn vierde jaar als preses bezig is, kan zich op zijn beurt niet vinden in de verwijten van zijn Franse uitdager. "Ik ben altijd een voorzitter geweest die op basis van overleg besluiten neemt, zowel bij de Britse bond als bij de UCI."

"Samenwerking is veel belangrijker dan een dictatoriaal regime. Het is duidelijk dat de UCI onder mijn bewind progressie heeft geboekt. De UCI is geen kleine organisatie en kan dus ook niet zo geleid worden."

De 66-jarige Brit dacht lange tijd onbedreigd af te stevenen op een twee termijn als UCI-voorzitter, maar werd in het nauw gedreven door onthullingen over zijn periode als beleidsbepaler bij British Cycling.

Op 21 september, tijdens de WK in het Noorse Bergen, neemt hij het bij de voorzittersverkiezing op tegen Lappartient.