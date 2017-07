Bardet verontschuldigt zich bij Froome voor boegeroep fans

Froome, de leider in het algemeen klassement, werd zondag in de vijftiende Touretappe meerdere keren uitgejouwd door mensen langs het weg.

"Ik heb gehoord dat Froome een aantal keer is uitgescholden tijdens de etappe. Ik zou me graag namens de fans willen verontschuldigen", zei Bardet, de kopman van AG2R op de tweede rustdag.

"Froome is een kampioen en verdient respect. Hij is mijn concurrent, maar ik respecteer hem. Hij verdient het niet om zo behandeld te worden", was de 26-jarige Fransman duidelijk.

De vijftiende etappe werd zondag gewonnen door Nederlander Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Diego Ulissi van UAE Team Emirates eindigde op de tweede plek. Lotto Soudal-renner Tony Gallopin completeerde het podium.

Algemeen klassement

Froome gaat na twee weken koers aan de leiding in het algemeen klassement. De Italiaan Fabio Aru van Astana staat tweede op achttien seconden. Bardet volgt op 23 tellen.

Dinsdag gaat het peloton over 165 kilometer van Le Puy-en-Velay naar Romans-sur-Isère. De verwachting is dat de heuvelachtige zestiende etappe eindigt in een massasprint.