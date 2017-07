Vos slaat dubbelslag in tijdrit bij BeNe Ladies Tour

Vos overbrugde de tijdrit over ruim 10 kilometer van en naar de Belgische plaats Saint-Laureins in 13 minuten en 59 seconden. Moniek Tenniglo werd op ruim drie seconden tweede en de Australische Annette Edmondson op ruim vijf seconden derde.

De tweede etappe in de BeNe Ladies Tour bestond uit twee delen. Het eerste deel was een rit over ruim 98 kilometer, met start en finish in de Belgische plaats Sint-Laureins.

In het eerste deel van de tweede etappe moest Vos genoegen nemen met de tweede plaats. Die rit werd gewonnen door de Britse Elinor Barker.

Barker was in de finale ontsnapt uit de kopgroep en haalde het tot aan de finish. Kort daarna won Vos het sprintje van de achtervolgende groep.

Rentree

De Nederlandse, die in de etappekoers door België en Nederland haar rentree maakt na een sleutelbeenbreuk, was vrijdag in de eerste etappe ook al tweede geworden achter een andere Barnes.

Vos begon de ronde donderdag teleurstellend. De renster van WM3 Pro Cycling kwam in de proloog ongelukkig ten val en werd bijna laatste.

Zondag staat de slotrit in de BeNe Ladies Tour op het programma. Dan legt het peloton ruim 112 kilometer van en naar de Belgische plaats Zelzate af.