Porte haalt vanwege 'onnodige risico's' hard uit naar organisatie Tour

"Zou de directie van de ASO hun zoon of dochter zo’n afdaling laten rijden?", vraagt Porte zich hardop af tegenover Cyclingnews. "Ik denk het niet."

De 32-jarige Porte, die gold als een van de kanshebbers op de eindzege, brak bij zijn val zondag in de negende etappe zijn sleutelbeen en zijn bekken, waardoor zijn Tour voorbij was. Hij begrijpt niet waarom de finish van de rit niet bovenop de Mont du Chat lag, maar ongeveer 25 kilometer na de top.

"Ik denk dat een finish bergop voor echt spektakel zorgt, niet het nemen van onnodige risico’s om zo snel mogelijk beneden te zijn, waarna een paar klassementsrenners sprinten om de zege."

Martin

Porte was niet de enige renner die viel in de afdaling van de Mont du Chat. Ook Daniel Martin ging onderuit, al was dat omdat Porte de Ier in zijn val met zich meenam. De klassementsrenner van Quick-Step Floors verloor daardoor meer dan een minuut en daar voelt Porte zich schuldig over.

"De val kost Martin waarschijnlijk een podiumplaats in Parijs en dat doet pijn. Ik voel me er heel slecht over."

De 30-jarige Martin begon vrijdag als nummer vijf van het algemeen klassement aan de dertiende etappe. Zijn achterstand op geletruidrager Fabio Aru (Astana) bedraagt 1.41. Porte is inmiddels weer thuis en hoopt dit jaar nog zijn rentree te maken.