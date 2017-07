'Trek-Segafredo laat Tour niet bepalen door twee valpartijen Contador'

"Er is geen sprake van een slechte stemming binnen de ploeg, totaal niet", zegt Trek-Segafredo-ploegleider Steven de Jongh dinsdag in gesprek met NUsport.

"De jongens hebben tot nu toe heel goed gereden. We gaan onze Tour niet laten bepalen door twee valpartijen, dat zou stom zijn."

De Jongh doelt op de twee valpartijen van Contador in de negende etappe van zondag. De Spanjaard viel eerst hard over Rafal Majka heen in de afdaling van de Col de la Biche en ging later onderuit na een botsinkje met Nairo Quintana.

"Alberto is bij zijn eerste val met 74 kilometer per uur tegen het asfalt gegaan", aldus De Jongh. "Ik denk dat ieder normaal persoon zich niet geweldig zou voelen als hij uit een rijdende auto stapt die 74 kilometer per uur gaat."

"Het was dezelfde valpartij waar Geraint Thomas, Rafal Majka en Matteo Trentin naar de grond gingen en die drie jongens zijn allemaal naar huis. Dat zegt genoeg."

Mollema

Contador verloor zondag uiteindelijk vier minuten en negentien seconden op Froome, waardoor hij nu in het algemeen klassement al op 5.15 van de Brit staat. De ploeg van Bauke Mollema en Koen de Kort zal zich daardoor de rest van de Tour meer op ritzeges moeten richten.

"Dat gaan we zeker proberen met onze sprinter John Degenkolb", stelt De Jongh. "En in de bergritten zullen we nu waarschijnlijk ook wel wat meer ruimte krijgen."