Mollema rijdt komende jaren waarschijnlijk geen Giro meer

De Nederlander rijdt momenteel als knecht van Alberto Contador de Tour de France, nadat hij in mei voor eigen kansen mocht gaan in de Giro. Hij kon zich in Italië niet echt mengen in de strijd om de eindzege en eindigde als zevende.

"De Tour ligt Bauke gewoon beter als race, maar ook het moment van het seizoen waarop de Tour plaatsvindt, is in zijn voordeel", zei Guercilena dinsdag voor de start van de tiende Touretappe.

"Het geldt voor veel meer renners, dat ze in juli tot betere prestaties kunnen komen. Bauke ging van start in de Giro met het doel een goed klassement te rijden. Hij had echter de pech dat de bezetting dit jaar sterker was dan ooit en hij niet zijn beste niveau wist te halen."

Vuelta

De Giro van 2017 was pas de tweede in de loopbaan van de 30-jarige Mollema. Hij is nu bezig met zijn zevende Tour en ging drie keer van start in de Vuelta a España (2011, 2012, 2013). Guercilena kon nog niet zeggen welke grote rondes de Nederlander volgend jaar rijdt.

"Om nu al te zeggen hoe Mollema's programma er volgend jaar uitziet, is wat vroeg. De les is wel dat hij later in het jaar beter op dreef is. Toen hij drie seizoenen geleden bij ons in de ploeg kwam, hadden we hoge verwachtingen. Ik vind dat hij tot dusver behoorlijk heeft gepresteerd en ook voor de toekomst geloof ik dat Bauke tot hetzelfde in staat is."

Deze Tour valt het vooralsnog tegen wat Trek-Segafredo laat zien. Kopman Contador begon dinsdag als nummer twaalf van het algemeen klassement aan de tiende rit. Doordat de Spanjaard, die 5.15 achterstand heeft op geletruidrager Chris Froome, kansloos lijkt voor de eindzege, heeft zijn Amerikaanse ploeg de tactiek gewijzigd.

"We kwamen hier met Alberto voor het klassement. Dat is nu niet aan de orde en daarom hebben we dat hoofdstuk afgesloten", vertelde Guercilena. "De renners krijgen nu twee dagen de tijd om te herstellen en om energie te tanken, zodat we daarna andere doelen kunnen najagen. Het is logisch dat iedereen wat meer vrijheid krijgt, en dat geldt dus ook voor Bauke."

De tiende Touretappe is dinsdag om 13.25 uur van start gegaan in Périgueux en de verwachte aankomsttijd in Bergerac is rond 17.25 uur. De verwachting is dat de rit over 178 kilometer eindigt met een massasprint.