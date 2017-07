Vos sneller terug dan verwacht na sleutelbeenbreuk

Vos liep de breuk een maand geleden op toen ze tijdens de sprint in de Women's Tour hard onderuit ging. De verwachting was toen dat ze pas eind juli of begin augustus zou terugkeren, maar Vos maakt haar rentree dus eerder dan verwacht.

De olympisch kampioene op de weg van 2012 is opgenomen in de vierkoppige selectie van WM3 Pro Cycling voor de BeNe Ladies Tour, die van 13 tot en met 16 juli in België en Nederland wordt verreden. Jeanne Korevaar, Rotem Gafinovitz en Moniek Tenniglo staan de Brabantse bij.

Door de kwetsuur miste Vos onder meer het NK op de weg en de Giro Rosa, die afgelopen week door haar landgenote Anna van der Breggen werd gewonnen.

Vos gaf eerder al aan dat het WK in Noorwegen haar grote doel van het seizoen is. Ze hoopt in september in Bergen haar vierde wereldtitel op de weg te behalen.