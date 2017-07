Movistar-renner Malori (29) beëindigt carrière anderhalf jaar na zware val

Malori crasthe in januari 2016 zwaar tijdens de vijfde etappe in de Ronde van San Luis. Hij liep bij de massale valpartij ernstig hoofdletsel op en raakte in coma.

Een maand later mocht Malori het ziekenhuis in Buenos Aires verlaten om in Spanje aan zijn herstel te werken. De tijdritspecialist keerde echter nooit terug op niveau.

In 2013, 2014 en 2015 werd Malori Italiaans kampioen tijdrijden. Verder won hij drie jaar geleden een etappe in de Ronde van Spanje en pakte hij twee ritzeges (2014 en 2015) in de Tirreno-Adriatico.

Zonder Malori kent Movistar momenteel een tegenvallende Tour de France. Favoriet Alejandro Valverde moest al op de eerste dag opgeven en medekopman Nairo Quintana verloor in de eerste week tijd op zijn concurrenten.