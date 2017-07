Van der Breggen behoudt roze in Giro Rosa, Lepistö wint etappe

De 27-jarige Overijsselse, die rijdt voor Boels Dolmans Cycling Team, werd achtste en zag het roze geen moment in gevaar komen. Annemiek van Vleuten kwam als tiende over de meet en bleef tweede in het algemeen klassement.

Van der Breggen jaagt in de Italiaanse rittenkoers op haar tweede eindzege. In 2015 was ze de snelste en vorig jaar ging het roze naar de Amerikaanse Megan Guarnier. Van der Breggen werd toen derde. Marianne Vos won de Giro liefst drie keer (2011, 2012 en 2014).

Er zijn nu nog vier etappes te gaan in de Giro. Donderdag staat er een heuvelachtige rit over 142 kilometer van Insernia naar Baronissi op het programma.

Massasprint

In de rit van woensdag werden de vluchters dertien kilometer voor de meet ingerekend door het peloton, dat zich op kon gaan maken voor een massasprint.

Lepistö, die rijdt voor de Duitse formatie Cervélo-Bigla, was in die sprint na 116 kilometer de snelste in de straten van Roseta degli Abruzzi, een kustplaats aan de Adriatische Zee. De Amerikaanse Coryn Rivera finishte als tweede en en de Italiaanse Giorgia Bronzini werd derde.