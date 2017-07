Van der Breggen steviger in leiderstrui na vierde rit Giro Rosa

Olympische kampioene Van der Breggen kwam in de vlakke etappe van 118 kilometer in het voorste deel van het peloton over de streep en zag Annemiek van Vleuten, de nummer twee van het klassement, veel tijd verliezen.

De kopvrouw van Orica-Scott raakte door een waaier op achterstand en kon dat gat niet meer dichten. Ze stond tweede op achttien seconden, maar is nu de nummer vier van het klassement op 2.17 van Van der Breggen.

Boels-Dolmans-rijdster Van der Breggen heeft een nu een marge van 26 seconden op de nieuwe nummer twee, de Italiaanse Elisa Longo Borghini van Wiggle High5. Nummer drie Megan Guarnier, ploeggenoot van Van der Breggen, geeft 1.56 toe.

D'Hoore

Etappewinnaar D'Hoore was in de rit met start en finish in Occhiobello nipt de snelste van een uitgedund peloton. Ze bleef de Australische Chloe Hosking (tweede) en de Amerikaanse Coryn Rivera van Team Sunweb (derde) voor. Kirsten Wild was op de twaalfde plaats de beste Nederlandse.

De Ronde van Italië voor vrouwen duurt nog tot en met zondag. De tiendaagse rittenkoers gaat dinsdag verder met een tijdrit over 12,7 kilometer door Sant'Elpidio a Mare.