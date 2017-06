Topfavoriete Van der Breggen voelt geen druk voor Giro Rosa

"Als je een keer gewonnen hebt en je komt terug in vorm, dan ben je sowieso al één van de grote kanshebbers", zegt de 27-jarige Van der Breggen in gesprek met de NOS.

Het heeft er alle schijn van dat de voornaamste concurrenten van de olympisch kampioene voor de eindzege uit haar eigen ploeg Boels-Dolmans komen.

Titelverdedigster Megan Guarnier, wereldkampioen Amalie Dideriksen, Nederlands kampioen Chantal Blaak en Engels kampioen Lizzie Armitstead; allen maken ze deel uit van de Nederlandse formatie.

Van der Breggen verwacht echter geen moeilijkheden. "We werken al het hele jaar goed met elkaar samen, dus dat komt wel goed."

Ontspanning

De winnaar van de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik is niet de uitgesproken kopvrouw van de ploeg. "We benaderen het best wel open. Het wordt een kwestie van kijken wie zich goed voelt en hoe de etappes verlopen. Er zit natuurlijk ook een tijdrit in. Er kan heel veel gebeuren tijdens zo'n etappekoers."

Van der Breggen hoopt dat Boels-Dolmans in de laatste week van de Giro Rosa op twee paarden kan wedden. "Als je meerdere mensen hoog in het klassement hebt staan, geeft dat een stukje ontspanning. Daardoor kan ik ook beter presteren."

De Overijsselse denkt dat de Giro Rosa haar goed ligt. "Ik heb vrij vaak in dit soort wedstrijden dat ik elke dag goed herstel en naar het einde toe fit blijf. Dat is in de Giro Rosa belangrijk omdat het onze langste etappekoers is."

Van der Breggen merkt wel dat de Giro Rosa nog niet echt leeft in Italië. "In de dorpjes waar we doorheen rijden kleurt alles wel roze, maar heel groot is het allemaal niet. De ploegenpresentatie was midden in de nacht. Dan staat er natuurlijk niet heel veel publiek."