'Bergtrui kan optie zijn voor Mollema in komende Tour'

"Alles wat je op je weg naar Parijs kunt pakken, is mooi meegenomen. En ja, als iemand een paar keer mee springt, kun je punten sprokkelen voor de bergtrui. Dus voor Mollema is dat misschien wel een optie", zegt De Jongh donderdag tegen De Telegraaf.

"En een renner die een etappe wint of in de bollentrui rijdt, krijgt ook weer extra moraal, wat voor de ploeg altijd goed is. Maar onze eerste prioriteit is natuurlijk de gele trui met Alberto."

De Jongh vergelijkt de rol van Mollema met die Rafal Majka in de voorbije drie Tours had in dienst van Tinkoff. De Pool kreeg in 2014 en 2016 de prijs voor beste klimmer en won in drie jaar zelfs drie ritten.

"Mollema kan in een bergetappe mee gaan in een ontsnapping en zo later in dienst rijden voor Alberto. In de eerste week kan hij probleemloos tijd verliezen en hoeft hij geen risico’s te nemen in het gedrang. Dat geeft hem meer vrijheid. De bedoeling is dat Bauke fris is als we het hooggebergte in gaan."

Rood

Omdat de renners dit jaar slechts drie aankomsten bergop voor de kiezen krijgen, denkt De Jongh dat Contador ook de aanval moet gaan zoeken als het parcours daar minder voor in aanmerking lijkt te komen.

"We gaan er vanuit dat Alberto niet genoeg tijd gaat pakken op die aankomsten bergop en in de tijdritten. Dus zullen we iets moeten forceren. Op de meest vreemde dagen proberen aan te vallen, als het niet verwacht wordt."

De verhalen dat Contador niet goed genoeg is om de Tour te kunnen winnen, bestrijdt De Jongh. "Hij is heel goed in vorm. Het klopt dat Alberto in het Critérium du Dauphiné niet zijn ware gezicht heeft laten zien. Hij heeft eigenlijk een beetje anti-Alberto gekoerst. Niet in de aanval geweest of de etappes willen kleuren."

"Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat vorig jaar is gebleken dat in het rood gaan tijdens de Dauphiné zijn weerslag heeft. Destijds moest hij een week herstellen. Maar in de Tour rijdt hij weer om te winnen, hoor."