Sunweb en Barguil zonder klassementsambities naar Tour de France

De beoogde klassementsman Warren Barguil liep bij een val in de Ronde van Romandië een breukje in zijn bekken op. "Toen was al duidelijk dat de voorbereiding te kort zou zijn om een rol in het klassement te kunnen spelen", aldus Van Dongen, die aan zijn eerste Tour begint.

Van Dongen zag dat Barguil in het Critérium du Dauphiné eerder deze maand een geslaagde rentree maakte. "De eerste dag was lastig, maar hij is die ronde wel goed uitgekomen. Warren heeft laten zien dat hij een goede basis heeft."

De Fransman, veertiende in de Tour van 2015, bereidde zich verder voor op hoogte in La Plagne. "Een paar weken geleden waren we nog somber gestemd", vertelde hij woensdag. "Maar ik heb geknokt om er hier bij te zijn."

Naast Barguil mogen Laurens ten Dam en Simon Geschke hun gang gaan in de bergen. De rest van de ploeg rijdt vooral in dienst van Michael Matthews, de Australiër die ook na lastigere ritten nog een goede sprint in de benen heeft.

Matthews

"Ik heb de best mogelijke voorbereiding gehad. Dat moet ook voor een race waarin iedereen top is", sprak Matthews vol vertrouwen. "We hebben het hele jaar rond deze koers gebouwd. Met als doel ritzeges."

Matthews was in mei, voorafgaand aan de Ronde van Zwitserland, met Nikias Arndt op hoogtestage in de Italiaanse Alpen. De Duitser is de laatste man van de sprinttrein die Matthews moet afzetten.

"Daarvoor is het werk aan Ramon Sinkeldam, Mike Teunissen en eerder nog Roy Curvers en Albert Timmer. Maar ook de anderen kunnen een bijdrage leveren", aldus Van Dongen.

Ten Dam

Ten Dam wil ook volgend jaar nog actief zijn in het profpeloton. "Ik hoop er met Sunweb snel uit te komen", zei de Groninger woensdag. Hij begint aan zijn negende Ronde van Frankrijk.

Door de blessure van Barguil heeft hij de vrijheid om zelf voor ritzeges te gaan. "In die zin wordt het leuker, maar dat geldt alleen als we straks daadwerkelijk een ritzege pakken'', vertelde Ten Dam.

"Zo heb ik de Tour in 2012 ook gereden. Toen zat ik vier keer mee in een ontsnapping. Het is in ieder geval een leuke manier van koersen."

Het smaakt naar meer want aan stoppen denk Ten Dam nog niet. Al doet hij er van alles bij, onder meer als hoofdredacteur van een wielerblad (Bicycling) en volgend jaar wellicht als mede-organisator van een gravelrace, iets waar hij in de Verenigde Staten kennis mee maakte.

Na de Tour heeft hij al weer tachtig koersdagen achter zijn naam. Daarna is het tijd om uit te rusten. "Met de camper langs de criteriums, als het aan mij ligt."

De Tour begint zaterdag met een individuele tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf. Op 23 juli eindigt de Tour zoals gebruikelijk op de Champrs-Élysées in Parijs.