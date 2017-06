Sinkeldam rijdt niet in Nederlandse kampioenstrui bij Sunweb

Daarmee breekt Sunweb met een jarenlange traditie in het wielerpeloton. "We willen met onze tijd meegaan", zegt een woordvoerder van Sunweb tegen NUsport. "Wielrennen is een teamsport en dat willen we graag uitdragen."

Sinkeldam (28), die zaterdag een van de negen Sunweb-renners is die in de Tour de France van start gaat, draagt een zwart-wit Sunweb-tenue, met onder de sponsornaam een Nederlandse vlag waarop ook een leeuw staat afgebeeld.

Sunweb is niet het eerste team dat breekt met de traditie van nationale kampioenstruien. Onder meer Astana, Orica Scott-Greenedge en Movistar laten hun nationale kampioenen al enkele jaren in het sponsorshirt rijden, met daarin de vlag van hun land verwerkt.

"Sinkeldam is blij met zijn nieuwe tenue", stelt de woordvoerder van Team Sunweb. "Hij is trots om voor Sunweb te rijden en extra trots dat daar nu ook een Nederlandse vlag in verwerkt is voor zijn kampioenschap."

De keuze van Sunweb heeft ook een praktisch voordeel. Sinkeldam is in het Tourpeloton met 198 renners makkelijker te herkennen voor zijn teamgenoten als hij hetzelfde tenue draagt.

Louis Vervaecke

Belgische media melden woensdag dat Sunweb een mondeling akkoord heeft met Louis Vervaeke van Lotto Soudal. Sunweb wil de komst van de 23-jarige Belgische klimmer nog niet bevestigen.

"Daar kunnen we op dit moment nog niets over zeggen. Pas vanaf 1 augustus zullen we daarover communiceren, als we iets te melden hebben", aldus de woordvoerder. Op die datum opent de transfermarkt in het wielrennen.

Sinkeldam zal zijn speciale kampioenstrui zondag voor het eerst dragen tijdens de tweede etappe van de Tour de France. Zaterdag begint de Tour met een individuele tijdrit over 14 kilometer in Düsseldorf. Nederlands kampioen tijdrijden Tom Dumoulin, die ook voor Sunweb rijdt, komt niet in actie tijdens de Tour.