Contador denkt dat rol Mollema in Tour 'cruciaal' kan worden

"Bauke heeft veel indruk op me gemaakt tijdens de Tour van vorig jaar. Zonder die val op weg naar Saint Gervais Mont Blanc was hij in Parijs zeker op het podium geëindigd", stelt Contador (34) in de NUsport Tour de France-special.

"Bauke is een constante renner, die ook durft aan te vallen en ambitieus is. Op de Mont Ventoux was hij in de Tour van vorig jaar de enige die naar Richie Porte en Chris Froome toe kon springen. Ook bewees hij daarna in de tijdrit een goede klassementsrenner te zijn", aldus Contador over zijn ploeggenoot bij Trek-Segafredo.

"Ik denk dat wij goed kunnen samenwerken en elkaar versterken. We kunnen een goed blok vormen. De rol van Bauke kan weleens cruciaal worden."

Contador zinspeelde eerder op zijn pensioen, maar maakte dit jaar toch de overstap naar Trek. Hij is van mening dat Froome te kloppen is. Contador heeft maar een doel: afzwaaien met zijn derde eindzege in Parijs.

Gele trui

Mollema (30) hoopt tijdens de Tour als meesterknecht van de Spanjaard te leren, om volgend jaar zelf voor de gele trui te gaan.

"Toen ik vorig jaar in de Tour op het natte asfalt lag en mijn podiumplaats uit beeld zag verdwijnen, heb ik voor mezelf bepaald dat die val weliswaar een enorme dreun was, maar dat ik er ook weer van weer moest leren", vertelt Mollema.

"Nu durf ik te zeggen dat ik volgend jaar wil gaan voor de gele trui in Parijs. Als je zo dicht bij het podium was als ik vorig jaar, dan wil je ook gaan voor de hoofdprijs."

De Tour begint zaterdag met een individuele tijdrit van 14 kilometer in Düsseldorf.

Lees het complete dubbelinterview met Contador en Mollema nu de NUsport Tourspecial.