Movistar heeft Tourploeg rond Quintana en Valverde rond

Het koppel krijgt met de Spanjaarden Imanol Erviti en Jonathan Castroviejo, de Duitser Jasha Sütterlin en de Italiaan Daniele Bennati opvallend veel knechten mee die vooral hun mannetje op het vlakke staan.

Teambaas Eusebio Unzue doet verder een beroep op de kersverse Spaanse kampioen Jesus Herrada en de klimmers Andrey Amador en Carlos Betancur. De Costaricaan Amador reed eerder ook al de Giro d'Italia in dienst van Quintana.

Die debuteerde in 2013 met de tweede plaats in de Tour. Twee jaar later werd Quintana opnieuw tweede, vorig jaar moest de Colombiaan genoegen nemen met de derde plek. Quintana werd op de slotdag van de Giro uit de roze trui gereden door Tom Dumoulin.

Valverde

De 37-jarige Valverde begint aan zijn tiende Tour de France. Die zal de Spanjaard in dienst van Quintana rijden, al houdt hij zijn eigen klassement nadrukkelijk in de gaten.

"Mijn enige doel is Nairo bijstaan. Uit strategisch oogpunt kan ik alleen niet te veel tijd verliezen in het klassement. Dan moeten onze rivalen namelijk op ons beiden blijven letten, wat goed kan uitpakken voor het team."

Quintana maakt na een zware Giro een goede indruk op Valverde. "Hij is erg gefocust en traint goed. Het is weliswaar de eerste keer dat hij de dubbel Giro-Tour rijdt, maar normaal doet hij het altijd beter in de tweede grote ronde die hij rijdt. Ik denk niet dat het een probleem voor hem zal zijn."

FDJ

De Franse equipe FDJ zet in op ritzeges voor Arnaud Démare. De Fransman moet zich in de sprints mengen. Hij krijgt met de Italianen Davide Cimolai en Jacopo Guarnieri twee sterke mannen mee voor in zijn sprinttrein.

Klimmer Thibaut Pinot is ook opgenomen in de negenkoppige selectie. Hij reed net als Quintana al de Giro, waarin hij als vierde eindigde.

De Fransen Mickaël Delage, Olivier Le Gac, Rudy Molard en Arthur Vichot en de Litouwer Ignatas Konovalovas completeren de ploeg.

De 104e editie van de Tour de France begint zaterdag met een individuele tijdrit over veertien kilometer met start en finish in het Duitse Düsseldorf. Zondag voert de tweede rit van Düsseldorf naar Luik.