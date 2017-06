Nederlands kampioen Sinkeldam durfde niet te juichen na 'millimetersprint'

Sinkeldam kwam vrijwel tegelijkertijd over de finish met Wouter Wippert. Uit een foto van de finish bleek dat Sinkeldam net iets eerder over de streep was gekomen dan de renner van Cannondale-Drapac.

"Het was een millimetersprint, dus ik wilde niet juichen. Wippert voelde zich behoorlijk zeker, maar ik hoorde even later van een motorrijder dat ik had gewonnen. Echt heel mooi", aldus Sinkeldam na afloop tegen de NOS.

Voor de geboren Zaandammer is het zijn eerste Nederlandse titel op de weg. Sinkeldam, die twee jaar geleden in Emmen tweede werd achter Niki Terpstra, kroonde zich in 2011 wel al tot nationaal kampioen bij de beloften.

Energie

Sinkeldam merkte dat vrijwel niemand in de sprint nog energie over had. "Ik viel ook helemaal stil, maar had gelukkig genoeg voorsprong. Iedereen was ook helemaal naar de klote. Het was een zwaar rondje."

Van het berwerkstellingen van een droom wil Sinkeldam overigens niet spreken. "Het is lastig om onder woorden te brengen. Ik ben altijd goed op NK's, ben een keer tweede geworden en nu heb ik 'm. Dat is wel echt gaaf."

Wippert, die heel even in de veronderstelling was dat hij de Nederlandse titel had veroverd, was na afloop sportief in het toegeven van zijn nederlaag. "Team Sunweb heeft de hele dag op kop gereden. Zij verdienen deze zege", aldus Wippert tegen de NOS.

"Ik was vrij zeker, maar blijkbaar toch niet. Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik dacht dat ik gewonnen had, maar dat het toch niet zo was."