Chantal Blaak soleert naar eerste Nederlandse titel in wegrit

Op twee kilometer van de finish plaatste Blaak een demarrage waar medevluchters Floortje Mackaij en uittredend kampioene Anouska Koster geen antwoord op hadden. Minke Slingerland had de koplopers al eerder moeten laten gaan. Koster pakte het zilver en Mackaij het brons.

Het viertal was samen met Aafke Soet met nog drie ronden te gaan weggesprongen uit het peloton en had met het ingaan van de laatste ronde van 16 kilometer nog een voorsprong van ongeveer een minuut.

Op het voorlaatste klimmetje moest Slingerland de medevluchters laten gaan, Soet was toen al gelost. Blaak beantwoordde eerst een demarrage van Koster en plaatste later succesvol zelf een aanval.

Het peloton met favorieten Anna van der Breggen, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten kwam binnen kort na het drietal. Amy Pieters won de sprint van het peloton.

Instinct

Blaak, ploeggenote van olympisch kampioene Van der Breggen, werd in 2009 tweede en in 2011 derde in de wegrit en ook bij het NK tijdrijden veroverde ze een keer brons (2015) en zilver (2016). Zaterdag pakte ze eindelijk haar eerste roodwitblauwe trui.

"Ik wilde dit zo graag en ben zo blij dat het gelukt is", zei Blaak in een eerste reactie bij de NOS. "Ik wist tot de laatste vijf kilometer niet wat ik zou doen. Ik heb vandaag mijn hart gevolgd en dat heeft gewerkt."

"Ik wilde eerst wachten op de sprint, maar wilde vooral niet dat het peloton terug zou komen. Ik dacht, ik probeer het een keer en trek vol door. Toen ik een gat had, wist ik dat ik weg was. Dit is toch waar iedereen van droomt, eens in je leven zo'n trui dragen lijkt me zo'n geweldig gevoel. Nu mag ik er een heel jaar in rijden.''

Viervoudig Nederlands kampioene Marianne Vos was vanwege een sleutelbeenbreuk afwezig bij het NK.

Beloften

Eerder op zaterdag veroverde Fabio Jakobsen de Nederlandse titel bij de beloften. De 20-jarige renner van de opleidingsploeg SEG was vorig jaar ook al de beste en gold als een van de favorieten voor de titelstrijd. Het is voor het eerst dat een nationaal kampioen in de beloftencategorie zijn titel prolongeert.

Vorig jaar won de uit Heukelum afkomstige renner op het volledig vlakke parcours van Goeree-Overflakkee. Ook op het lastigere parcours in de Achterhoek bleek niemand van de concurrenten Jakobsen van de zege af te kunnen houden.

Stef Krul (Metec) finishte als tweede. Hartthijs de Vries, ploeggenoot van Jakobsen, werd derde.

De eliterenners strijden zondag om de Nederlandse titel op de weg.