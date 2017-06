Chantal Blaak soleert naar eerste Nederlandse titel in wegrit

Uittrende kampioene Anouska Koster sprintte op een paar tellen van Blaak naar het zilver, terwijl Floortje Mackaij het brons pakte

Blaak, ploeggenote van olympisch kampioene Anna van der Breggen, werd in 2009 keer tweede en in 2011 derde in de wegrit en ook bij het NK tijdrijden veroverde ze een keer brons (2015) en zilver (2016). Zaterdag veroverde ze eindelijk haar eerste roodwitblauwe trui.

"Ik wilde dit zo graag en ben zo blij dat het gelukt is", zei Blaak in een eerste reactie bij de NOS. "Ik heb de hele dag gereden op instinct en dat heeft gewerkt."

Viervoudig Nederlands kampioene Marianne Vos was vanwege een sleutelbeenbreuk afwezig bij het NK.

Beloften

Eerder op zaterdag veroverde Fabio Jakobsen de Nederlandse titel bij de beloften. De 20-jarige renner van de opleidingsploeg SEG was vorig jaar ook al de beste en gold als een van de favorieten voor de titelstrijd. Het is voor het eerst dat een nationaal kampioen in de beloftencategorie zijn titel prolongeert.

Vorig jaar won de uit Heukelum afkomstige renner op het volledig vlakke parcours van Goeree-Overflakkee. Ook op het lastigere parcours in de Achterhoek bleek niemand van de concurrenten Jakobsen van de zege af te kunnen houden.

Stef Krul (Metec) finishte als tweede. Hartthijs de Vries, ploeggenoot van Jakobsen, werd derde.

De senioren mannen strijden zondag om de Nederlandse titel op de weg.