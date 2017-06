Poels 'flink teleurgesteld' over uitblijven selectie Tour de France

"Ik had het niet verwacht, maar dit is ook niet meteen het einde van de wereld", aldus Poels in De Telegraaf.

De 29-jarige Limburger kreeg het nieuws dat hij niet bij de definitieve Tourselectie zit woensdag te horen van Team Sky-teambaas Dave Brailsford. "Als je dat telefoontje krijgt en je hoort dat je niet meegaat, zak je wel even door de grond. Ik heb er de afgelopen maanden alles aan gedaan om de Ronde van Frankrijk te halen. Ik had er vertrouwen in dat ik mee zou gaan. In mijn ogen ben ik er ook klaar voor."

Poels stond in het voorjaar ruim drie maanden aan de kant met aanhoudende knieklachten. De renner maakte vorige week in de korte maar zware Franse etappekoers Route du Sud zijn langverwachte rentree en hield daar een goed gevoel aan over.

Op de vraag of Poels boos is dat hij niet bij de definitieve Tourselectie zit, is hij duidelijk. "Niet boos, wel flink teleurgesteld. Toch snap ik het aan de ene kant ook wel hoor. Door die knieblessure ben ik uiteraard wel een beetje een vraagteken."

Poels, die vorig jaar een belangrijke schakel was in de derde Touroverwinning van Chris Froome, gaat in het dagblad ook nog in op zijn toekomst. "Dit betekent niet dat ik weg wil bij Sky. Ik heb het prima naar mijn zin bij de ploeg. Teleurstellingen horen ook bij topsport, daar ben ik me echt wel van bewust."

De Nederlander, die nog twee jaar onder contract ligt bij Sky, focust zich nu op de Vuelta, "Ik ga me nu voorbereiden op de Ronde van Spanje, welk programma ik in de aanloop rijd, weet ik nog niet."

De Tour de France start op 1 juli met een tijdrit in het Duitse Düsseldorf. De belangrijkste koers van het jaar eindigt op 23 juli in Parijs.